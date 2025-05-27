Россиянам назвали лучшие безвизовые направления для летнего отдыха

От Молдовы до Казахстана: куда можно поехать россиянам без виз летом 2025 года

Отдых в странах СНГ и Грузии становится все более востребованной альтернативой зарубежным курортам. Безвизовый въезд, короткий перелет, знакомый язык и теплый прием сочетаются с разнообразием природных пейзажей, историческими памятниками и доступными ценами на проживание и перелет, сообщает MIR24.TV .

Если нужен отдых с комфортом, но без лишней траты денег и времени на дорогу, можно обратить внимание на страны СНГ и Грузию.

Здесь — и теплое море, и высокие горы, и настоящая история. А еще — знакомая кухня, радушие и отсутствие виз.

Баку — город контрастов, где восточные дворцы соседствуют с футуристической архитектурой. На побережье Каспийского моря можно отдыхать с мая по октябрь, а перелет из Москвы и проживание в отеле обойдутся от 80 тысяч рублей на двоих.

Для тех, кто ищет тишины и природы, подойдет Беларусь — с озерами, национальными парками и крепостями. Пять дней на двоих с перелетом обойдется от 30 тысяч рублей.

Для любителей экзотики — Казахстан с его каньонами, степями и озером Балхаш. На Каспии — пляжный сезон и горячие радоновые источники.

В Кыргызстане можно посетить горы, треккинги и чистейшее озеро Иссык-Куль.

Армения порадует озером Севан и городом Дилижан, а в Таджикистане стоит увидеть озеро Искандеркуль в горах Памира. Узбекистан — для поклонников восточной архитектуры: Самарканд, Бухара, Хива. Здесь же — и летний отдых у водохранилищ.

В Молдове — крепости, винодельни и уютный Кишинев, а в Грузии — Тбилиси, монастыри Мцхеты, горы Казбеги и недорогие билеты.

Цены на недельный отдых на двоих варьируются от 60 до 150 тысяч рублей в зависимости от направления и уровня отеля. А все остальное — горы, солнце, вкусная еда и теплый прием — включено по умолчанию.