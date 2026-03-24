Россиян предупредили о рисках визарана в Таиланде

Блогер-путешественник, автор Telegram-канала «Двое с чемоданом» Анна Басырова заявила, что власти Таиланда ужесточили контроль за визаранами и могут отказать во въезде при частых выездах из страны.

Иммиграционная служба Таиланда ужесточила проверки иностранцев, которые регулярно используют визаран — выезд в соседнюю страну для обновления безвизового срока. При частых поездках на границе могут задать дополнительные вопросы или отказать во въезде.

Визараном в Таиланде принято называть процесс легального продления срока безвизового пребывания, который осуществляется путем временного пересечения границы и последующего возвращения в страну.

Басырова пояснила, что для визарана туристы обычно выезжают в Малайзию, Камбоджу, Лаос или Вьетнам на несколько дней и возвращаются, получая новые 30 дней пребывания. Она рекомендовала выбирать авиаперелет, а не наземный транспорт.

«Вы обновляете визовый срок, то есть приехали в соседнюю Малайзию, Камбоджу, Лаос или Вьетнам на пару дней и возвращаетесь обратно в Таиланд, получаете новые 30 дней. Но не стоит злоупотреблять этим. Для тех, кто работает удаленно и хочет оставаться в стране подольше, подойдет рабочая виза — Digital Nomad Visa (ред. — виза цифрового кочевника). Она дает до 180 дней пребывания, основное требование — подтвердить доход или занятость», — пояснила Анна Басырова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, для тех, кто хочет перезимовать в Таиланде, альтернативой может стать туристическая виза на 60 дней с продлением еще на 30 дней, а также специальная туристическая виза STV — до 90 дней с возможностью продления суммарно до 270.

Ранее газета Bangkok Post сообщила, что власти Таиланда планируют сократить срок безвизового въезда с 60 до 30 дней для граждан 93 стран, включая Россию.

