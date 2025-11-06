Россиян на Кубе, митинговавших против туроператора, заселили в заброшенный отель

Россиян, участвовавших в акции протеста против туроператора на Кубе, разместили в полуразрушенном отеле. Условия проживания ужасные: повсюду грязь, все разваливается, а бассейн заполнен мутной зеленой водой с тиной, сообщает Baza .

Туристам пришлось согласиться на такие условия после ультиматума: либо они заселяются в предложенный отель с худшими условиями, либо остаются на ресепшене до конца тура.

В итоге россияне оказались в заброшенном отеле Brisas del Caribe: повсюду грязь, бассейн превратился в болото, ресторан закрыт, номера полуразрушены. В отеле нет никого, кроме пострадавших туристов. При этом в отель Ольгина, где изначально должны были отдыхать туристы из РФ, активно заселяют других путешественников.

После завершения отпуска пострадавшие туристы намерены подать в суд на туроператора. Их возмущает, что они не имели возможности отказаться от путевки, хотя информация о закрытии аэропорта в Ольгине была заранее известна. Кроме того, туристы требуют компенсацию за то, что им не предоставили отель аналогичного уровня, хотя они заплатили по 250 тыс. за размещение в пятизвездочном отеле.

