«Резкого роста не будет»: стало известно о ценах на горнолыжные курорты

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов заявил, что в 2026 году не предвидится резкого роста стоимости отдыха на горнолыжных курортах России, сообщает Газета.ru .

«В отличие от авиабилетов, которые подорожали на 10%, цены на отели и гостиницы возросли лишь на 3–4%. Заполняемость средств размещения прогнозируется ко второй половине декабря», — пояснил депутат.

По его словам, также не стоит ожидать спада турпотока на таких курортах, а за 2025 года число туристов выросло на 12%.

Согласно статистическим данным, наблюдается увеличение интереса к новогодним турам с горнолыжным отдыхом. В связи с ростом цен на авиаперелеты и зарубежные поездки, все большее число россиян выбирают внутренний туризм.

Лидером среди туристических направлений являются горнолыжные курорты Сочи, на которые, по информации туроператоров, приходится около 35% бронирований горных направлений. Далее в списке популярности следуют Архыз, Домбай, Шерегеш, Абзаково и Банное. Краснодарский край, как отметил Кривоносов, является наиболее востребованным и развитым регионом в России для любителей горных лыж.

Кривоносов подчеркнул значимость транспортной доступности для посещения курортов: близость аэропорта Сочи к Красной Поляне позволяет туристам без проблем добираться до горнолыжных склонов на комфортабельном и современном поезде всего за час.

