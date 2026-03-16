Развитие туризма в Крыму выходит на новый уровень благодаря нацпроекту

18 марта наступит 12 лет с момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. За это время благодаря реализации Национального проекта «Туризм и гостеприимство» развитие внутреннего туризма в стране выходит на качественно новый уровень.

Государственную поддержку в рамках нацпроекта уже получили более 2,7 тыс. субъектов туристического бизнеса. Как сообщается в официальных данных, это позволило не только сохранить трудовые коллективы и предотвратить массовые увольнения работников индустрии гостеприимства, но и запустить новые проекты. В частности, создано 13 новых модульных гостиниц на 267 номеров, благоустроена 41 пляжная территория, а также реализовано 35 туристских проектов.

Особое внимание уделяется развитию курортной инфраструктуры. В рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Сакско-Евпаторийском регионе ведется активная работа по созданию федерального круглогодичного морского курорта «Золотые пески». Общая площадь нового курорта составит порядка 226,1 га. Здесь планируется построить 21 отель категории 3, 4 и 5 звезд, общий номерной фонд которых достигнет 9 727 единиц. Объем частных инвестиций в этот масштабный проект превысит 130 млрд рублей. Ожидается, что его реализация позволит создать более 8 тыс. новых рабочих мест, а дополнительный ежегодный турпоток в регион увеличится более чем на 1,3 млн туристов.

Всего бюджетные вложения в развитие туристической отрасли Республики Крым за период с 2014 по 2025 годы составили более 27,6 млрд рублей. Сегодня доля туриндустрии в валовом региональном продукте республики достигла 5,8%, что выводит регион на седьмое место среди всех субъектов России. В сфере курортов и туризма на полуострове на данный момент реализуется 237 инвестиционных проектов на общую сумму 342,1 млрд рублей.

На территории полуострова активно развиваются все виды туризма — от традиционного оздоровительного до экстремального. Важной вехой стало присоединение Республики Крым в 2025 году к федеральному проекту Агентства стратегических инициатив «ПроЕДУ по России!», который направлен на развитие гастрономической индустрии. По итогам года регион был признан флагманом этого проекта в масштабах всей страны, а его реализация запланирована на период 2025–2027 годов.

Крым стабильно входит в тройку самых популярных направлений России для санаторно-курортного отдыха. Примечательно, что из общего количества прибывающих на полуостров гостей 57% выбирают оздоровление в качестве основной цели своего визита.