Раскрыты 6 самых дешевых направлений для новогоднего отдыха на зимних каникулах

сегодня в 10:15

Тамбов стал самым дешевым городом для путешествий по РФ на Новый год

Аналитики платформы для планирования путешествий OneTwoTrip сформировали рейтинг шести бюджетных маршрутов на новогодние праздники для россиян. Выходные начнутся 31 декабря 2025 года и завершатся 11 января 2026-го, результаты исследования публикует RT .

Среди направлений по России первое место занимает Тамбов. Билеты до города и обратно стоят примерно 8,6 тыс. рублей. Снять номер в трехзвездочном отеле можно за 6,6 тыс. рублей в сутки.

Чуть больше средств придется потратить на Ярославль. Билет будет стоить 11 тыс. рублей, а проживание — 5,4 тыс. рублей за ночь.

В Псков можно слетать за 11,7 тыс. рублей. Проживание стоит 4 тыс. рублей в сутки.

Среди иностранных направлений наиболее дешевый — белорусский Минск. Полететь туда можно за 24 тыс. рублей. Проживание стоит около 7 тыс. рублей в сутки.

На втором месте находится казахстанская Астана. Слетать туда можно за 27,8 тыс. рублей. Проживание стоит от 2,6 тыс. рублей в сутки.

Третью позицию занял Наманган в Узбекистане. Билет туда стоит 28 тыс. рублей, а проживание — от 10,2 тыс. рублей.