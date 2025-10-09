Рай на земле: в Шерегеше построят еще два отеля

Министр туризма и отдыха Кемеровской области Елена Латышенко заявила, что на известном курорте Шерегеш в этом году много нововведений: например, визит-центр и два новых отеля, сообщает Сiбдепо .

«Визит-центр будет содержать всю информацию о том, какая есть инфраструктура на курорте, какие подъемники работают, где расположены снегоходные трассы. Можно будет ознакомиться с макетом горы, потому что, знаете, наш курорт отличает то, что он состоит из нескольких секторов. И тем, кто у нас впервые бывает не всегда просто сориентироваться», — сказала Латышенко.

По ее словам, владельцы «зеленой» карты смогут получать назад до 40% трат на курорте, а к имеющимся номерам добавятся еще 415, в том числе при ресторане «Сыроварня», которым владеет москвич Аркадий Новиков, а также новый отель на 14 комнат от университета «Спарк».

Все современные виды отдыха и комфорта подготовлены для более чем миллиона путешественников, отправляющихся на отдых в ближайшее время. Ожидается, что к концу зимнего периода их число достигнет 1,65 миллиона человек. Амбиции растут. По сравнению с предыдущим годом планируется привлечь на 8% больше посетителей.

