Психолог Хакимов во время отпуска посоветовал разделять отдых и впечатления

В отпуске стоит разделять важные моменты — сам отдых и впечатления, не стесняясь пассивного времяпрепровождения, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Для восстановления энергии организму нужно меньше напрягаться, и для этой цели наилучшим вариантом будет пассивное времяпровождение: сон, чтение книги, спокойные прогулки в парке и прослушивание музыки, хобби наподобие вышивания или рисования», — сказал Хакимов.

Он добавил, что, с другой стороны, поход в горы или на природу, прыжок с парашютом, водные лыжи и множество других вариантов дадут массу впечатлений, о которых будет что рассказать, однако сил они отнимут изрядно.

«Конечно, можно расслабиться позже, но делать упор на подобные развлечения в расчете на то, что после них свеж, как огурчик, не стоит. Случается, что такие забеги выматывают больше, чем работа в режиме нон-стоп», — отметил специалист.

Хакимов рассказал, что летом и взрослым стоит найти возможность отдыха без дополнительной компании. Если дети в лагере или на даче у родственников, можно сходить на концерт или пикник в парк.

«Это возможность спокойно обсудить новости, актуальные дела да и просто обменяться впечатлениями о хорошей погоде, солнце и чудесных деньках. При плохой погоде неплохо устроить романтический ужин для двоих или просмотр любимых фильмов», — посоветовал психолог.