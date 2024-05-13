Прозрачные существа в виде ленты терроризируют туристов на Пхукете

SHOT: туристы на Пхукете получают ожоги от существ в форме прозрачной ленты

Существа в форме прозрачной ленты терроризируют туристов на Пхукете. Отдыхающие получают ожоги прямо в море, сообщает SHOT .

Многие предполагают, что речь идет о сальпе. Это весьма необычный обитатель океана, играющий большую роль в экологии моря. Несмотря на пугающий вид ожогов и неприятные ощущения, серьезного вреда для здоровья чаще всего они не представляют.

В местных чатах отмечают, что на острове есть трава, которая помогает облегчить боль от ожогов. Также при ожогах советуют обработать уксусом или лаймом. Это помогает нейтрализовать яд.

Часть туристов описывает существо как создание шириной около 1 сантиметра и длиной около 5. Примерно через сантиметр расположены черные шарики.