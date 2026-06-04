Продажи туров на лето 2026 года снизились на 4%

Продажи туров на лето 2026 года отстают от прошлогодних показателей, а туристы все чаще откладывают покупку до последних недель. Спрос корректируется после периода роста, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что внутренний рынок показывает замедление: если два года назад рост составлял 15–16%, в прошлом — около 5%, то сейчас продажи на лето ниже на 4%. Причина — снижение покупательной способности и более осторожное поведение туристов.

Традиционные курорты Краснодарского края и Крыма сохраняют стабильный спрос, тогда как поездки на Алтай, Байкал и Камчатку сокращаются. Укрепление рубля усилило интерес к зарубежным направлениям и обострило конкуренцию.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин отметил, что наиболее востребованы Турция и Египет, растет спрос на Вьетнам, Таиланд и Китай. Остров Хайнань в 2026 году может принять до 850 тысяч россиян против 600 тысяч годом ранее. Средний бюджет зарубежной поездки летом — около 100 тысяч рублей на человека за 10 дней.

Цены на отдых внутри страны выросли всего на 3–5%, в ряде регионов даже снизились. «Самый дорогой номер для отельера — это пустой номер», — пояснил Уманский. По его словам, отели готовы корректировать стоимость ради загрузки.

Главная тенденция сезона — сокращение глубины бронирования: отпуск все чаще планируют за 2–3 недели до вылета.

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