Примкнули к русофобии: в деревне Морджим запретили вывески на русском языке

Гоа является одним из самых популярных зарубежных мест отдыха среди россиян. Деревню Морджим даже называют «Маленькой Россией». Однако власти индийского штата присоединились к русофобской игре и хотят запретить в деревне вывески на русском языке, сообщает «ФедералПресс» .

«Вопрос запрета как и повод к запрету надуман… Законодателям стоит напомнить что „запретный плод всегда сладок“. Запретами к данной теме авторы привлекают больше внимания, чем если бы они вообще ничего не делали», — прокомментировал ситуацию адвокат Андрей Алешкин.

По его мнению, подобные законы принимают в силу для «ведра», а на деле они никогда не будут функционировать.

Отмечается, что индийские власти оправдали запрет связью россиян с криминалом. Однако как снятие вывесок поможет бороться с преступностью, они не уточнили.

Глава деревни Паван Мордже добавил, что россияне составляют большую часть туристического потока в Морджиме, поэтому многие местные начинают учить русский язык и использовать его в вывесках для привлечения гостей. Теперь подобные вывески по требованию властей придется демонстрировать, при этом запрета на русский язык внутри заведений нет.