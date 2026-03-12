Преподаватели РМАТ в Химках получили госпремию по туризму

Преподаватели Российской международной академии туризма в Химках стали лауреатами Государственной премии Правительства РФ в области туризма за 2025 год. Церемония награждения прошла 11 марта в Доме правительства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дипломы и почетные знаки лауреатам вручил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Список победителей утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Мы гордимся достижениями наших преподавателей и их вкладом в развитие туристической отрасли страны. Награды — заслуженное признание профессионализма и многолетнего труда педагогического коллектива», — подчеркнул ректор РМАТ Евгений Трофимов.

Государственная премия присуждается за выдающиеся заслуги в развитии туризма и считается высшей формой государственного признания профессиональных достижений в этой сфере.

«Награды преподавателей РМАТ — это признание вклада образования в развитие экономики страны. Туристическая отрасль — яркий пример: здесь нужны профессионалы, подготовленные на стыке теории и практики. Партия выстраивает эту связь: вузы сотрудничают с бизнесом, студенты проходят стажировки, выпускники трудоустраиваются. Образование сегодня — это инвестиции в конкурентоспособность России завтра», — отметил депутат Евгений Иноземцев.

Российская международная академия туризма ведет подготовку специалистов с 1969 года. За это время вуз выпустил более 55 тысяч специалистов, которые работают по всей стране.

Совместно с крупными предприятиями туристической индустрии академия разработала систему непрерывной подготовки кадров. Она позволяет студентам получать практические навыки и способствует их дальнейшему трудоустройству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной.