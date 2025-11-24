Представители Подмосковья стали финалистами XVI Всероссийской премии «Лидеры туризма»

10 декабря в Москве состоится ежегодная церемония награждения лауреатов и победителей XVI Всероссийской премии «Лидеры делового туризма и индустрии встреч» (Russian Business Travel & MICE Award). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В течение полугода свой профессионализм доказывали 415 ведущих игроков российского рынка MICE и делового туризма из восьми федеральных округов. Профессиональная Всероссийская Премия «Лидеры делового туризма и индустрии встреч» в этом году будет присуждаться в 16 основных номинациях.

В финал вышли представители Подмосковья в номинациях:

«Лучшая площадка для мероприятий: объекты культуры» — парк-отель «Орловский», Ленинский г. о.; Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского, г. о. Клин;

«Лучшая площадка для мероприятий: всесезонные курорты» — группа отелей «Русские Сезоны-Пересвет», Сергиево-Посадский г.о;

«Лучшая площадка для мероприятий: тематические парки» — сафари-парк «Изумрудный лес», г. о. Клин.

Всероссийская премия «Лидеры делового туризма и индустрии встреч» раскрывает потенциал регионов и способствует созданию новых точек притяжения в сфере делового туризма. За 16 лет существования премия стала наиболее престижным мероприятием отрасли и ежегодно собирает ключевых игроков российского рынка делового туризма и индустрии встреч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.