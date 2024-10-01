Представителей агротуризма Подмосковья приглашают к участию в туристическом конкурсе

Представители объектов агротуризма Подмосковья приглашаются к участию в национальном туристическом конкурсе «Маршрут построен», который организуется с целью популяризации лучших практик сельского туризма в России. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подать заявку для участия можно онлайн до 18 ноября.

В ведомстве отметили, что в этом сезоне в рамках конкурса представлено 20 номинаций, среди которых «Агротуризм» — рассматриваются проекты, описывающие лучшие варианты отдыха для туристов, желающих погрузиться в сельскую жизнь, «Гастротуризм», «Семейный туризм», «Глэмпинг года и экотуризм» и другие. Участниками могут быть юридические и физические лица старше 18 лет, зарегистрированные на территории страны и работающие в сфере российского туризма.

При заполнении заявки рекомендуется детально описать туристическое предложение хозяйства, указать возможность дегустации и приобретения фермерских продуктов, рассказать о мероприятиях для гостей, возможных вариантах их размещения, реализации социальных проектов на территории хозяйства, уникальности предложения. Организатором премии является акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда».

Подробнее с положениями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.