Предприниматели Дмитрова обсудили вопросы туристической привлекательности округа

Исполнительный директор союза ДМТПП Денис Успехов принял участие во встрече, на которой обсуждались возможности повышения туристической привлекательности Дмитровского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие прошло в садовом центре «Мастера Сада» с участием представителей МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский Кремль» и предпринимателей, активно работающих в сфере обслуживания туристов, представляющих им различные активности, в том числе проведение фестивалей, питание и проживание на территориях своих компаний.

Участники встречи подчеркнули важность создания единой информационной точки для туристов и совместную работу по продвижению местных туристических продуктов.

«Наш округ богат культурными памятниками и интересными историческими местами. Музеи и монастыри, храмы и усадьбы гостеприимно распахивают свои двери туристам. А мастера и ремесленники готовы радушно принять гостей, на организуемых фестивалях поделиться умением изготовления предметов народных промыслов, с любовью к родному краю рассказать о традициях и обычаях Дмитровского края. Для удобства туристов прорабатываем вопрос о создании единой информационной точки, которая комплексно отразит все самое интересное, чем богат округ», — прокомментировал встречу Денис Успехов.

Сейчас информацию можно получать на Telegram-канале «Достопримечательности Дмитровского округа». Со своей стороны, Торгово-промышленная палата и музей-заповедник на своих информационных ресурсах готовы размещать всю необходимую информацию.

Подмосковье является одним из самых популярных регионов для внутреннего туризма. В июне 2024 года стенд о туристическом потенциале региона был представлен на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!». При этом в Московской области ежегодно проводятся традиционные фестивали, куда приезжают зрители из разных регионов страны.