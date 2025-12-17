Поток туристов из Казани в Китай вырос после отмены виз

Жители Казани стали чаще летать в Китай после введения безвизового режима с 15 сентября 2025 года. Прямые рейсы и упрощенные правила въезда увеличили спрос на путешествия, сообщает inkazan.ru .

За три месяца после введения безвизового режима между Россией и Китаем интерес к поездкам в Поднебесную заметно вырос. По данным сервиса «Туту», с 15 сентября по 15 декабря 2025 года спрос на путешествия в Китай увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно активно билеты бронируют жители Казани, Сочи и Санкт-Петербурга. Из Казани поток туристов в Китай вырос в три раза, причем половина путешественников оформляет поездки самостоятельно, без туроператоров.

Наиболее популярными направлениями стали Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Харбин, а также курортные города Санья и Гонконг. Средний чек на перелет туда-обратно составляет около 89 тысяч рублей, что на 6% выше, чем годом ранее. Прямые рейсы из Казани в Шанхай выполняются три раза в неделю, а с марта 2025 года открыт прямой рейс на остров Хайнань. В другие города Китая добраться можно с пересадками через Москву или Шанхай.

Туристы отмечают, что поездки стали доступнее и удобнее. По словам жительницы Казани Альфии, перелет в одну сторону обошелся в 36 тысяч рублей, а проживание в отеле — около 2,5 тысячи рублей за ночь на человека. Она подчеркнула, что современные приложения, такие как Alipay, помогают легко ориентироваться в городе и оплачивать услуги. Основной сложностью остается языковой барьер, однако инфраструктура и технологии делают путешествия комфортными.

С 1 декабря 2025 года Россия также ввела безвизовый режим для граждан Китая. Эксперты прогнозируют, что это приведет к росту турпотока из Китая в Россию на 15–30% в 2026 году, особенно в период восточного Нового года. Пока массового наплыва китайских туристов в Татарстан не наблюдается, но гостиницы отмечают стабильный интерес со стороны гостей из КНР.

