Посольство РФ опровергло запрет на посещение туристических районов Бали

сегодня в 12:30

Власти Индонезии не вводили запрет на посещение туристических районов Бали из-за потопов, ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба российского посольства в Индонезии.

9 и 10 сентября из-за обильных осадков в ряде районов острова Бали уровень воды поднялся до 1,5 метра. Это привело к затоплению частных домов и повреждению линий электропередач. В результате были временно закрыты отдельные участки дорог.

По данным Регионального агентства по ЧС, туристические районы Бали не пострадали, инфраструктура работает в штатном режиме. Специалисты продолжают работу по устранению заторов и обеспечению свободного движения по ключевым маршрутам. Власти держат ситуацию под контролем.

«Информация о запрете местных властей на посещение туристических районов отсутствует», — говорится в сообщении.

Российские дипломатические представительства в Индонезии поддерживают связь с местными органами власти и предоставляют необходимую консульскую помощь россиянам, обращающимся за поддержкой.