Посольство Мексики не несет ответственности за действия авиакомпании Turkish Airlines

Мексиканская сторона не имеет отношения к проблемам, которые возникают у россиян при полетах в страну турецкими авиалиниями Turkish Airlines, сообщили РИАМО сотрудники посольства Мексики в РФ, работающие на горячей линии.

Представитель посольства Мексики в России заявил, что никаких рекомендаций и требований препятствовать гражданам России въезжать в страну не было. И если представители турецкой авиалинии Turkish Airlines ссылаются на рекомендации посольства Мексики, то эта информация не соответствует действительно.

Ранее один из сотрудников офиса Turkish Airlines сообщил в ходе телефонной беседы корреспонденту РИАМО, что проблемы россиян связаны с рекомендациями посольства Мексики турецкой таможне, которые и выполняет Turkish Airlines.

Российским туристам стали чаще отказывать во въезде в Мексику из-за подозрений в попытках эмигрировать через эту страну в США. При этом ни бронь местного отеля, ни обратный билет в РФ не являются гарантией въезда в Мексику.