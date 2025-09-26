Популярные туристические направления по России не изменились в 2025 году
Уманский: топ туристических направлений по России не меняется годами
Список самых популярных направлений для внутреннего туризма в России не меняется годами, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
«Список традиционных направлений не изменился. Дело в том, что туристический поток в регионы ограничивается емкостью номерных фондов регионов», — сказал Уманский журналистам во время пресс-конференции.
Он подчеркнул, что в связи с этим на протяжении многих лет рейтинг направлений, куда летом отправляются россияне, остается неизменным.
Уманский добавил, что возглавляет список Краснодарский край, который принимает около 20% туристов. Затем идут Москва, Санкт-Петербург и Крым.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.