Популярность туристического сервиса Russpass за год выросла в 2,5 раза

Популярность российского туристического сервиса Russpass продолжает расти. В 2024 году платформу посетили 25,7 млн раз — это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба комитета по туризму города Москвы.

Сервис помогает путешественникам удобно и быстро заказать билеты на поезда и самолеты, забронировать номера в гостиницах и отелях, столики в ресторанах, здесь же они выбирают культурные программы для времяпровождения. С момента создания проекта правительством Москвы в 2020 году он объединил в себе культурные учреждения в 85 регионах страны.

«На Russpass собрано уже более 40 тысяч предложений для туристов — от индивидуальных маршрутов и туров до обзорных экскурсий и концертов. В сервисе регулярно размещают сезонные и тематические подборки. Популярный сейчас раздел — „Новогодняя Москва“. Здесь представлены адреса катков и музеев, идеи для отдыха с семьей, афиша событий», — рассказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В прошлом году на платформе проходила регистрация на различные крупные мероприятия, в том числе на выставку-форум «Россия», форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», фестиваль «Усадьбы Москвы», цикл экскурсий к Всемирному дню гида.

Создание маршрутов и помощь ИИ

Фото - © пресс-служба Мостуризма

В приложении уже собраны готовые маршруты, посвященные истории, культуре, литературе и так далее. Можно составить собственный маршрут, выбирая интересующие достопримечательности, рестораны или выставки. Для этого есть планировщик путешествий, к которому в прошлом году обратились 47 тыс. раз.

«Сейчас самостоятельных туристов становится все больше. Люди выбирают наполнение отдыха в соответствии со своими предпочтениями. Для этого на Russpass предусмотрены удобные фильтры. Так, в разделе с экскурсиями предлагают определить их формат, продолжительность и наличие транспорта», — рассказала гид из Уфы Лейсан Сулейманова.

Комплексные рекомендации путешественникам дает искусственный интеллект. Подборки от нейросети можно найти в личном кабинете. Новичкам стоит указать свои интересы в интерактивной форме, чтобы ИИ подбирал рекомендации. Для опытных пользователей они создаются автоматически на основе лайков.

«Russpass объединил необходимые опции для планирования поездок и изучения города. Туристы могут обратиться к единому сервису, где есть все — от организации похода в театр до бронирования ресторана», — поделилась представитель крупного московского отеля Евгения Захарова.

«Russpass-бизнес» и «Russpass Журнал»

Фото - © пресс-служба Мостуризма

На платформе «Russpass-бизнес» сегодня зарегистрировано уже более 2,5 тыс. туристических компаний. Для них сервис собрал список мер федеральной и городской поддержки, список вакансий, базу знаний, где можно найти интересные и познавательные материалы.

«На портале „Russpass. Бизнес“ мы следим за профильными мероприятиями, подаем заявки на участие и представляем нашу организацию коллегам. Это дает возможность установить новые контакты», — отметила сотрудник туркомпании Елена Орленко.

На платформе «Russpass Журнал» можно почитать интервью с экспертами отрасли и найти тематические подборки. В прошлом году статьи в интернет-издании прочитали 3,6 млн человек — в 3 раза больше, чем в 2023 году.

Кураторством Russpass занят столичный комитет по туризму совместно с городским департаментом информационных технологий. Цифровая инфраструктура сервиса стала основой для национального портала «Путешествуем.РФ».