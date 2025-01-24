Подмосковье заняло второе место в Национальном туристическом рейтинге за 2024 год

Журнал «Отдых в России» совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг» подвели итоги Национального туристического рейтинга за 2024 год. Подмосковье входит в первую «золотую» группу рейтинга под названием «Лидеры» и занимает второе место. На первом месте — Москва, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Это десятое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. Составители рейтинга собрали, изучили и проанализировали статистические данные и публикации в СМИ. Комментарии федеральных и региональных экспертов также стали одним из критериев оценки.

Критериями для оценки развития туристической отрасли российских регионов в этом году стали уровень развития туротрасли и гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли туризма и гостеприимства, развитие санаторно-курортной отрасли региона, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, популярность региона у иностранных туристов, туристическая уникальность и привлекательность региона, уровень преступности в регионе, интерес к региону в интернете как к месту отдыха и другие. По каждому из этих критериев на основе анализа открытых источников и статистики ведомств за 2023–2024 годы эксперты составили 16 таблиц и провели ранжирование. После таблицы свели в единую, где по сумме баллов определили лидеров и аутсайдеров Национального туристического рейтинга. Также учитывалась экспертная оценка специалистов медиагруппы «Отдых в России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.