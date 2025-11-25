Подмосковье вошло в шорт-лист премии «Регионы туризма и гостеприимства»

14 декабря в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония награждения лауреатов и финалистов V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.

По итогам первого этапа конкурса Подмосковье стало финалистом в следующих официальных номинациях:

«Регион паркового туризма и смысловых пространств». Рейтинг финалистов определен по результатам Всероссийской премии «Парки России», Национальной премии индустрии развлечений и отдыха «Хрустальное колесо», Премии в сфере отдыха и развлечений «ПРО-ПАРК».

«Регион музейного туризма». Рейтинг составлен по результатам Всероссийской туристической премии «Маршрут года», а также при поддержке экспертов экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия».

«Регион семейного туризма и отдыха». Рейтинг составлен по результатам Всероссийской туристической премии «Маршрут года», а также при поддержке экспертов экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия».

«Регион событийного туризма». Рейтинг составлен по данным Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Всего в шорт-лист премии вошли 50 регионов в 19 официальных номинациях. Рейтинг финалистов был сформирован на основе предложений организаторов профессиональных конкурсов, рейтингов, профессиональных объединений, а также членов Попечительского совета и жюри премии.

Лауреаты будут определены дистанционно с помощью голосования членов Попечительского совета и жюри.

Всероссийская премия «Регионы туризма и гостеприимства» направлена на развитие и продвижение отечественной индустрии гостеприимства, и вручается по итогам прошедшего года. Премия регионов в области туризма и гостеприимства является частью отечественной туристической экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия». В 2025 году премия проводится в память о Геннадии Шаталове, ее создателе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.