Подмосковье приглашает поучаствовать в фестивале «Путешествуй» в сентябре

В Раменском городском округе 14 сентября состоится большой туристический фестиваль «Путешествуй». Он станет центром притяжения представителей всех сфер туризма, крупных предприятий и малого бизнеса, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Основной целью мероприятия является популяризация туризма, а также приобщение людей к путешествиям. При этом организаторы стремятся представить как можно больше туристических маршрутов и необходимых артибутов для поездок.

Для гостей подготовят насыщенную программу. На площадке можно будет посетить выставку туристической техники, включая дома на колесах, квадроциклы и многое другое. Также будет представлена выставка представителей Туристко-информационных центров (ТИЦ) России, где посетители смогут узнать о лучших направлениях для путешествий, а туристические фирмы и агентства предложат актуальные туры и услуги. Компании, организующие походы, кемпинги и сплавы, поделятся своим опытом и предложениями для активного отдыха.

На фестивале предусмотрена детская программа — большая зона отдыха с мастер-классами и игровыми программами. Также во время мероприятия состоится праздничный концерт.

Проект «Путешествуй» станет площадкой для бизнес-встреч, полезных знакомств и коллабораций между участниками. Посетители смогут напрямую общаться с производителями и представителями туристической отрасли, приобретать уникальные товары и находить идеальные предложения для будущих поездок.

Чтобы стать участником фестиваля, необходимо заполнить анкету до 5 сентября. Вход для посетителей свободный.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.