Подмосковье представит маршруты на форуме «Путешествуй на ВДНХ»

Международный туристический форум «Путешествуй!» пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве. Подмосковье представит собственный стенд и интерактивную программу для гостей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Стенд региона разместят перед главным центральным павильоном №1. Гостям расскажут о городах, входящих в расширенную географию маршрута «Золотое кольцо» на территории Московской области. Каждый город представят в формате инсталляции, связанной с его ключевыми архитектурными и культурными достопримечательностями. Пространство стенда оформят как интерактивную карту, где посетители смогут познакомиться с туристическими возможностями региона.

Для гостей также подготовили мастер-классы от художников дулевского и гжельского народных художественных промыслов и интерактивную программу «Дулевское чаепитие».

В 2026 году в форуме участвуют 74 региона России и 12 дружественных стран. В программе — презентации туров со скидками от представителей отрасли, дегустации региональных блюд, творческие мастер-классы, концерт на главной сцене, встречи в большом лектории, спортивная площадка и ретрит-зона. Форум будет работать с 10:00 до 20:00, вход свободный, 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.