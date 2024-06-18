Подмосковье получило награду за один из лучших стендов на туристическом форуме

16 июня на ВДНХ завершился IV Российский туристический форум «Путешествуй!». В рамках программы состоялась церемония награждения участников форума по итогам народного голосования через мобильное приложение. Подмосковье стало лауреатом II степени в номинации «Лучшее визуальное оформление выставочного стенда», сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Российский туристический форум «Путешествуй!» является важнейшим мероприятием в сфере туризма, представляющим россиянам туристический потенциал страны. Основной темой форума в этом году стал международный туризм. Свои стенды в рамках программы представили и зарубежные гости — Узбекистан, Куба, Таиланд. При этом на площадке ВДНХ с 12 по 16 июня состоялся туристический фестиваль, где гости смогли посетить гастрономические презентации, мастер-классы, встречи с путешественниками, выступления творческих коллективов из российских регионов и зарубежных стран.

Как ранее сообщало министерство культуры и туризма Московской области, Подмосковье является популярным и привлекательным регионом для внутреннего туризма. По сравнению с прошлым годом, в 2024 году туристический поток региона увеличился на 2% — с 8,3 млн до 8,5 млн человек. При этом в Московской области ежегодно проводятся традиционные фестивали, куда приезжают зрители из разных регионов страны. Количество зрителей в этом году уже увеличилось на 24%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.