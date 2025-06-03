Площадь Амира Темура и Хазрати Имам: что посмотреть туристу в Ташкенте

В сервисе «Яндекс.Путешествия» провели исследование, согласно которому одно из самых популярных направлений путешествий из Центральной России летом 2025 года — это Узбекистан и конкретно его столица, Ташкент, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Начать прогулку по городу эксперты советуют с площади Амира Темура с бронзовой статуей великого полководца, окруженной архитектурными памятниками и симпатичным сквером.

Второе знаковое место — это комплекс Хазрати Имам, включающий в себя старинные мечети, медресе и усыпальницу, крупную библиотеку с книгами по исламской культуре и каллиграфии. Главный экспонат — настоящая рукопись Корана на пергаменте из оленьей кожи.

Ночь в отеле и апартаментах будет стоить около 7950 рублей, а передвигаться по городу можно на автобусах, маршрутках, такси или удобном и современном метро. Станции подземки в Ташкенте украшены впечатляющими колоннами, витражами и барельефами.