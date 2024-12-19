Пять отелей Солнечногорска соревнуются за звание лучших в индустрии туризма региона

В Московской области проводят онлайн голосование в конкурсе «Лучшая организация в индустрии туризма», который направлен на повышение качества обслуживания гостей региона, продвижение уникальных туристических предложений и формирование позитивного имиджа предприятий сферы гостеприимства. От Солнечногорска участвуют пять отелей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отели округа представлены в следующих номинациях:

«Городская гостиница года» — трех звездочный мини-отель «Сан-Сити»;

«Загородная гостиница года» — четырех звездочные отели «Лесной»,

«Солнечный» и «Истра Холидей», пятизвездочный бутик-отель «Сенешаль»;

«Кемпинг (глэмпинг) года» — эко-база «Березовая роща».

«Участие наших отелей в конкурсе «Лучшая организация в индустрии туризма» — это не только возможность заявить о себе, но и шанс продемонстрировать высокий уровень сервиса и уникальность предложений Солнечногорска. Призываю всех поддержать местных представителей, ведь каждый голос — это вклад в развитие туристической составляющей нашего округа», — сказал заместитель главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Голосование проходит на официальном сайте конкурса и продлится до 22 декабря. Победителей объявят 25 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.