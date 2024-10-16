Пять новых туробъектов появятся в Вологде в этому году

Пять тематических скульптур появятся в Вологде в 2024 году

Пресс-служба правительства Вологодской области рассказала о том, что в Вологде планируется установка пяти новых туристических достопримечательностей в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В настоящее время уже открыты три новых арт-объекта: «Вологодское мороженое», «Темноглазая» и «Почтальон». В 2024 году в городе появится памятник, посвященный «Вологодскому маслу», а также несколько других объектов, сообщает «Бриф24» .

Губернатор Георгий Филимонов отметил, что для развития туристической привлекательности региона в нем появятся такие скульптуры, как «Вологодская свадьба», «Букет», «Гармонист», «Вологодское масло» и фигуры музыкантов группы «Песняры».

Глава Вологодской области добавил, что в планах также предусмотрена установка архитектурного освещения для арт-объектов, что поможет выделить их на фоне городского ландшафта и позволит делать снимки в ночное время.

Ранее Филимонов объявлял, что в ближайшее время в регионе появится памятник Иосифу Сталину.