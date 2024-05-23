Питьевые фонтанчики появились еще в 11 парках Подмосковья

В парках Подмосковья один из крупнейших российских производителей фильтров для очистки воды «БАРЬЕР» установил питьевые фонтанчики. В этом году их количество увеличилось вдвое — к проекту присоединились еще 11 подмосковных парков, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках проекта пройдут интерактивные уроки с экспериментами, на которых юные посетители узнают от профессора Водичкина о свойствах водопроводной воды и загрязнениях, которые в них присутствуют. Первое занятие пройдет 25 мая в 14:30 в городском парке Каширы, затем 1 июня в 12:00 в Дулевском парке культуры и отдыха и 15:00 в городском парке Павловского Посада.

Питьевые фонтанчики обладают трехступенчатой системой фильтрации, которая очищает воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжелых металлов. Также наличие фонтанчиков в парках сокращает количество используемых пластиковых бутылок, которые негативно сказываются на экологии.

Питьевые фонтанчики будут работать в течение всего летнего сезона до сентября. Найти их расположение можно на интерактивной карте по ссылке. Жители и гости региона, совершая прогулку, могут бесплатно набирать чистую фильтрованную воду на территории 22 парков:

Домодедово (парк «Елочки», парк «ВзлЕт»);

Кашира (городской парк, парк «Дубовая роща»);

Королев (центральный городской парк);

Красногорск (городской парк, детский городок «Сказочный», экопарк «Губайловский»);

Орехово-Зуевский округ (Дулевский парк культуры и отдыха, парк 30-летия Победы);

Мытищи (парк Мира);

Павловский Посад (парк культуры и отдыха);

Подольск (Детский парк культуры и отдыха, парк им В. Талалихина);

округ Пушкинский (центральный городской парк г. Пушкино, городской парк г. Ивантеевка);

Сергиево-Посадский округ (парк «Скитские пруды», историко-культурный и ландшафтный парк «Покровский»);

Серебряные Пруды (парк «Серебряные пруды»);

Солнечногорск (городской парк);

Ступино (парк им. Н. Островского);

Электросталь (парк «Авангард»);

Проект реализуется совместно с АНО «МосОблПарк» при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.