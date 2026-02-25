Петербуржцы захотели в Карелию и Сибирь после просмотра кино

сегодня в 18:38

После просмотра фильмов с регионами РФ петербуржцы чаще хотят в путешествие

Жители Петербурга после просмотра фильмов о регионах России чаще всего хотят поехать в Карелию, Мурманскую и Ленинградскую области, а также в Сибирь, сообщает «Бриф24» .

Согласно исследованию КИОН и «Авито Путешествий», для 20% россиян кино становится стимулом увидеть показанные локации своими глазами. Среди петербуржцев 45% отметили интерес к регионам Северо-Запада — Ленинградской и Мурманской областям, Карелии. Еще 38% обратили внимание на Сибирский федеральный округ.

По стране наибольшую популярность благодаря кино получил Сибирский федеральный округ — его выделили 37% опрошенных. Юг России и Северный Кавказ заинтересовали 30%, Северо-Запад — 27%. Молодежь чаще выбирает Центральную Россию и кавказские республики, взрослые — Сибирь, Поволжье и Крым, пожилые — Карелию, Мурманскую область и Петербург.

Коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина пояснила, что зрителей привлекает атмосфера, созданная в кино. Она важнее кухни или исторического контекста.

Для 38% респондентов решающую роль играет природа, для 17% — панорамы городов, для 11% — местный быт. Путешествовать 40% предпочли бы с партнером.

Треть выбирают отели, каждый пятый — посуточное жилье. Молодежь чаще бронирует хостелы и глэмпинги, пожилые — турбазы.

