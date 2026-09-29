Петербуржцы исследуют город с помощью экскурсий и печатей

Петербуржцы все чаще проводят досуг как туристы: ходят на экскурсии, изучают гастрономию города и собирают памятные печати, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

В 2024 году каждый десятый петербуржец хотя бы раз ночевал в гостинице в городе или пригороде, преимущественно в спа-отелях и санаториях. Такие данные приводит аналитический проект городского комитета по развитию туризма «Турбарометр». Еще один способ узнать город — гастрофестиваль «Петербургский завтрак». Он проходит с 2023 года при поддержке ЮНЕСКО и объединяет более 100 кафе и ресторанов.

Проект «Открытый город», отметивший в 2026 году десятилетие, проводит бесплатные экскурсии, квесты, лекции и мастер-классы. Капелла и Дом книги подготовили два маршрута — о Петербурге Александра III и жизни Шостаковича. Участники, ответившие на вопросы по пути, получают билет на концерт Капеллы.

Акцию «Культурный блокнот» запустили 27 мая: участники собирали печати в музеях, театрах и других городских пространствах. Срок акции продлили до 31 августа, а к августу штампы поставили более 10 тысяч человек. Позже точки с печатями появились в кафе, магазинах и частных галереях. Блогер Юлия Каун вместе с подписчиками создала бот «Карта печатей».

«Новые адреса добавляются на карту и в бот даже не раз в неделю, а раз в сутки — а иногда и чаще», — рассказала Каун.

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