Петербург принимает 60% российских и иностранных туристов по СЗФО

Руководитель проектного офиса «Серебряное ожерелье России» Центра стратегических разработок (ЦСР) Майя Ломидзе рассказала о том, что 11 регионов Северо-Западного федерального округа, входящих в «Серебряное ожерелье России» принимают около 20% всех российских и иностранных туристов страны, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

В топ самых популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Ленинградская и Мурманская области. Отмечается, что в северную столицу в 2024 году посетили в полтора раза больше туристов, чем в прошлых году.

Как отметила эксперт, уровень туризма в регионах «Северного ожерелья» развит неравномерно. Более 60% туристов едут именно в Петербурге. Питер является хитом направлений на отечественном и международном рынке.

«Широкая география международных полетов, удобная транспортная доступность и безусловный интерес зарубежных туристов к Петербургу способствовали тому, что по итогам 2024 года город посетили на 46% больше иностранцев, чем годом ранее. В этом году ожидается прирост около 10–15%», — добавила специалист.

Ленинградская область в топе занимает второе место. На третьем месте по туропотоку в СЗФО расположилась Мурманская область. Ломидзе подчеркнула, что наиболее востребованы эти направления для китайских туристов. По сравнению в потоком в 2010 до пандемии показатели еще не дошли, но, по мнению эксперта, он продолжает расти.