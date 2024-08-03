Песчаные блохи устроили «сущий ад» для россиян на Мальдивах

Паразиты обитают на песчаных пляжах и прибрежных окрестностях тропических стран. Большинство туристов узнает об опасности песчаных блох лишь по прибытии на отдых, когда начинается «сущий ад». От укусов насекомых тело человека опухает и покрывается зудящими волдырями, у некоторых туристов наблюдается повышенная температура.

Для борьбы с маленькими паразитами путешественникам рекомендуют использовать кокосовое масло. Наибольшие проблемы доставляют самки песчаной блохи. Они забираются под кожу человека и откладывают яйца, где затем появляются личинки.

По словам экспертов, в данном случае необходимо незамедлительно обращаться к хирургам в институт паразитологии.