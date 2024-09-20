Парк Мира в Коломне после реконструкции будет работать по новому графику

Парк Мира в Коломне после реконструкции получил новый облик: здесь появились арт-объекты, современные детские площадки, скейт-парк, спортивные дорожки, зона для выгула собак, преобразился и самый большой в Коломне светомузыкальный фонтан. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для комфорта гостей в парке оборудованы туалетные комнаты и комната матери и ребенка. Туалеты доступны для посещения с 10:00 до 21:00.

Комната матери и ребенка будет открываться по запросу, для этого достаточно будет позвонить по номеру, указанному возле помещения.

Обновленный парк Мира открыт для свободного посещения семь дней в неделю с 6:00 до 22:00. Войти в парк можно до 22:00, а выйти посетителей просят до 23:00.

После 22:00 будут работать два выхода:

со стороны улицы Ленина;

на пересечении улиц Гагарина и Спортивная.

Парк Мира после реконструкции был открыт в День города, 14 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.