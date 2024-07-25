Паблик-арт проект «Быть здесь» представят в Горках Ленинских 11 августа

На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» 11 августа открывается проект «Быть здесь» студентов и выпускников института современного искусства Иосифа Бакштейна. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Более 40 работ художников — от инсталляций и скульптур до саунд-арта — будут представлены на трех площадках: на территории музея-заповедника, в лесной ландшафтной зоне и в одном реконструируемом здании соседнего поселка.

«Музей-заповедник «Горки Ленинские» уделяет особое внимание проектам, в которых принимает участие талантливая молодежь. Студенты театральных и художественных вузов регулярно приезжают в музей на выездные семинары. Этот проект начинает совершенно новое направление — site-specific. Нам бы хотелось, чтобы музей, обладающий уникальной историей, красивейшей территорией, стал настоящей творческой лабораторией, пространством, вдохновляющим современных людей науки и искусства. Мы открыты для такого сотрудничества, готовы предоставлять площадки музея», — подчеркнул директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

В рамках проекта «Быть здесь» студенты и выпускники Института современного искусства Иосифа Бакштейна размышляют над контурами городской и природной среды и пересматривают свое положение относительно когда-то знакомых координат. Законсервированное бетонное здание, изначально задуманное как выставочное пространство на границе города и леса, становится арт-лабораторией для художников и входной точкой для зрителей, предлагая задуматься, как соседствуют природное и рукотворное и что означает «быть здесь» для каждого попавшего сюда зрителя.

Кураторы проекта — Вера Ершова и Полина Тюпина (Polly T). Эксперты проекта: Виктор Мизиано, Дмитрий Гутов, Стас Шурипа.

«Нам было интересно воплотить мечту о художественной галерее в пригороде, на краю леса, где культурное и природное смогут взаимодействовать напрямую. Мы предложили художникам исследовать это пограничное пространство, где за 10 лет запустения природа начала обратную интервенцию: птицы вьют гнезда в нишах стен, а бетон зарастает мхом», — рассказала куратор проекта «Быть здесь» Вера Ершова.

В проекте принимают участие художники: Наталья Стручкова, Павел Зуданов, Вера Ершова, Полина Крутова, Полина Тюпина (Polly T), Юлия Парфенова, Оксана Виноградова, Анастасия Мячинина, Наталья Межерицкая, Саша Нестеркина, Елена Извольская, Ольга Божко, GALOLBO, Денис и Наталья Лотаревы, Анна Салимзянова, «Теплообмен», Алена Троицкая, Светлана Метсо, Любовь Ремизова, Ангелина Ушко, Елизавета Алексеева, Дмитрий Гутов, Светлана Калашникова, Елизавета Наркевич, Олеся Постеповая, Поля Стриж, Дима Чуйко, Саша Сорокина, Даниил Данот, Павел Пепперштейн.

Экспозиция будет работать до 15 сентября.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.