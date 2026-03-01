Отдыхают у бассейна или бегут в Оман: россияне по-разному реагируют на атаку Дубая

Российские туристы, которые сейчас находятся в Дубае, ведут себя по-разному после атаки Ирана. Одни скрываются в укрытиях и обдумывают переезд, а другие продолжают отдыхать, сообщает Baza .

Как рассказали туристы, они выбежали из отеля на автопарковку в пижамах, когда в телефонах зазвучал «ужасающий звук», а на экранах ТВ появилось сообщение: «Спрятаться в укрытие». Кто-то из отдыхающий сейчас спешно ищет варианты выезда из страны, рассматривая любые маршруты, кто-то остается в номерах гостиниц и старается не выходить, если нет необходимости.

Очевидцы добавили, что в Дубае все еще работает ПВО. Примерно 13 взрывов были слышны в разных районах города. Также виден пожар в порту Джебель-Али после ночного прилета от Ирана.

Часть туристов планирует переезд в Оман. Успевшие уехать в эту страну говорят, что там тихо и спокойно.

Также некоторые отдыхающие, несмотря на происходящее, продолжают проводить свой отпуск у бассейнов, ходить по ресторанам, снимать сторис для соцсетей и заказывать доставку.

Ночью в Дубае прогремели взрывы. Под удар попал отель Бурдж-аль-Араб, там начался пожар. Были атакованы порт Джебель-Али и аэропорт.

