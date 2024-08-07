Отдыхающие жалуются на баснословные суммы за билеты из Анапы в Москву

«МК»: стоимость билетов из Анапы достигает 73,5 тысяч рублей с человека

Отдыхающие в Анапе жалуются на баснословную стоимость билетов до Москвы. Цена доходит до 73,5 тыс. рублей за «стыковочный рейс», которым можно уехать в августе, сообщает MK.Ru .

В этом году к отсутствию билетов и закрытым аэропортам добавились и так называемые «ж/д стыковки». Большая часть отдыхающих считает это издевательством.

Одна из туристок отдыхает в Анапе с сыном-семиклассником. Она сообщила, что билетов нет, а агрегаторы предлагают подписаться на рассылку.

«Я оставила и вот получила вариант — 73 500 руб. с человека до Москвы с пересадкой в Ростове! Рассылаю теперь по знакомым, все думают — шутка, но это, увы, правда!» — рассказала туристка.

В продаже остались только билеты для домашних животных. Они стоят 2600 рублей и продаются при условии, что питомец поедет без хозяина и его встретят на вокзале прибытия.