От Владивостока до Калининграда: проект о путешествиях открыли в центре «Россия»

В национальном центре «Россия» состоялось открытие нового проекта «Путешествие по России». Первые гости смогут посетить интерактивную выставку уже в марте 2025 года, сообщает пресс-служба наццентра.

В настоящее время проводится монтаж экспонатов. Выставка позволит посетителям за 1 час увидеть главные достопримечательности и достижения всех федеральных округов страны. Проект объединит в себе выставочное пространство, гастрономическую зону, универмаг, яркие культурные события, образовательные мероприятия и специальные программы.

«Это выставка о нашей уникальной стране, о ее людях, о гордости, и, конечно же, о будущем. Приглашаем всех не только увидеть, но и услышать, почувствовать, открыть Россию по-новому», — заявила гендиректор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Она добавила, что все желающие смогут попробовать блюда традиционной кухни с разных уголков страны и лучшие авторские рецепты региональных поваров в рамках масштабного гастрономического проекта.

На площади более 3 тыс. кв. м будут представлены главные достопримечательности и достижения всех федеральных округов России. Гости смогут совершить путешествие от Владивостока до Калининграда, увидеть знаковые места регионов, узнать о перспективах развития и выбрать интересные маршруты для семейных путешествий.

Как отметил продюсер проекта Андрей Куделин, в пространстве будут организованы восемь тематических зон: от Дальнего Востока до Арктики и северо-запада России. Последняя зона будет называться «Зона сердца». Здесь каждый сможет поделиться своими впечатлениями с помощью цифровой открытки.

Выставка «Путешествие по России» рассчитана на посетителей всех возрастов. Регистрация на бесплатные экскурсии будет доступна на сайте russia.ru.