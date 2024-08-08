От Турции до Эмиратов: россиянам ответили, где выгодно отдохнуть в сентябре

Август–сентябрь — бархатный сезон, считающийся одним из лучших времен для отпуска. В это время также снижается стоимость на туристические туры: дети идут в школу, и спрос на путешествия немного снижается. Эксперт по туризму Николай Мельник, как выбрать место для отдыха на старте осеннего сезона, сообщает «Вечерняя Москва».

На первом месте по популярным направлениям неизменно остается Турция. Недельный тур на двоих в эту страну будет стоить 80 тысяч рублей. Чуть дороже обойдется поездка в Египет — здесь стоимость составит около 110 тысяч рублей. Повышение цены связано с тем, что в эту африканскую страну из России летает лишь одна авиакомпания.

Отдых в сентябре также можно провести в России и странах ближнего зарубежья — Сочи, Адлере и Абхазии.

«Стоимость будет начинаться от 35–40 тысяч рублей на двоих взрослых. Но эти цены будут реальными до конца октября», — сказал эксперт Мельник.

В Объединенных Арабских Эмиратах отдых обойдется в 100 тысяч рублей на двоих без учета питания. Основную часть цены составляет авиаперелет в ОАЭ, поскольку за последнее время стоимость перевозок сильно выросла.