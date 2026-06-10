Осипова заявила, что стратегия Таиланда снизит спрос у туристов

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Таиланд меняет туристическую стратегию и делает ставку на более состоятельных гостей. Подорожание может снизить спрос у россиян, сообщает Общественная Служба Новостей .

Власти Таиланда и Visa анонсировали стратегию «5 Economy». Она предполагает отказ от погони за рекордным числом туристов в пользу роста прибыли от каждого гостя.

Директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова считает, что такая модель вряд ли даст ожидаемый результат.

«Если будет повышение цен, спрос упадет. Это как в Турции с обсуждением отмены или изменения системы „все включено“», — сказала Осипова.

Эксперт назвала Китай главной альтернативой для российских туристов. Она добавила, что в начале июня вырос интерес к Египту, Вьетнаму, Китаю и Мальдивам.

«Те туристы, которые являются приверженцами именно одной страны и отдыхают только в Таиланде, наверное, останутся верны своему выбору. Однако в целом поток, скорее всего, упадет», — заключила Наталья Осипова.

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