Осенние экскурсии пройдут в парках Подмосковья во Всемирный день туризма

Во Всемирный день туризма, 27 сентября, бесплатные групповые экскурсии для юных и взрослых посетителей проведут более чем в 15 парках Подмосковья. Посетителям расскажут об истории парков, муниципалитетов и жизни выдающихся людей, с которым связаны эти места, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Раменском городском парке пройдет обзорная экскурсия «История усадьбы», где расскажут, кто был первым владельцем села Раменское, почему именно здесь появилась усадебная территория, и как развивалось главное предприятие города — Раменская бумагопрядильная и ткацкая мануфактура.

Парк «Фабричный пруд» в Реутове приглашает на историческую экскурсию по парковой территории. Посетители увидят старинные карты и архивные фотографии пруда и его окрестностей, познакомятся с творчеством скульпторов, художников, поэтов, воспевавших и украшавших городскую зону отдыха.

В парке усадьбы Фряново городского округа Щелково пройдут две экскурсии: «Фряново — страницы истории» и «Лазаревы — промышленники и меценаты». Гости узнают о первых владельцах имения, о том, какое отношение к усадьбе имеет шелковое производство, а также об уникальной архитектуре комплекса и парка, сохранившихся практически в первозданном виде.

В городском парке Павловского Посада состоится историческая экскурсия «Между Царской и Вознесенской». Посетителям расскажут о том, какой парковая территория задумывалась более 100 лет назад и приведут факты о ее становлении и развитии.

Узнать точное время начало экскурсий и подробную информацию можно по телефонам дирекций и в социальных сетях парков.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.