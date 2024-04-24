Опубликованы пять новых весенних маршрутов по Москве

Туристический сервис Russpass показал пять новых маршрутов по весенней столице. Предложенные прогулки подойдут как туристам, так и жителям, сообщает пресс-служба комитета по туризму города Москвы.

Заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что каждый из маршрутов включает более 10 знаковых мест столицы, объединенных общей темой.

«Например, в преддверии праздника Светлой Пасхи желающие смогут познакомиться с жемчужинами православного зодчества — Покровским, Новоспасским и Спасо-Андрониковым монастырями и несколькими храмами. Еще специалисты подготовили идеи для активного отдыха всей семьей и для длительной прогулки по историческому центру», — отметила Сергунина.

Первый маршрут — «Свидание с Москвой. Прогулка по тихим улицам столицы». Он длится два часа и стартует с Таганской площади, проходит через дом на Котельнической набережной, особняк Зинаиды Морозовой, Дом-музей Марины Цветаевой и другие достопримечательности.

Второй — «Тарзанка, скейты и иллюзии: маршрут для активного семейного отдыха в столице». Отправившись на эту прогулку, можно побродить по экотропе «На склоне Воробьевых гор», а также посетить детские площадки Парка Горького и прокатиться по канатной дороге.

Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма

Третий вариант — «Маршрут по паломническим достопримечательностям столицы». Его участники полюбуются храмами, монастырями, экспозициями Музея русской иконы и Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Четвертый маршрут — «Вечер пятницы в столице». Он начинается с ужина в ресторане Москвы, продолжается в Московской госконсерватории имени П.И. Чайковского, драмтеатре на Малой Бронной и самом старом кинотеатре города «Художественный». Также можно встретить рассвет в парке искусств «Музеон» и прогуляться по Крымской набережной.

Пятая прогулка «Маршрут по волнам памяти» перенесет посетителей во времена СССР. Участники могут полюбоваться необычными высотками, посетить центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, музеи старинных игровых автоматов и винтажных игрушек и знаменитые пончиковые.