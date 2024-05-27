Около 2 тыс человек посетили фестиваль спаржи в Коломне

В городском округе Коломна 25 мая состоялся VI Всероссийский фестиваль спаржи. Его посетили почти 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль проходит в округе с 2019 года, куда съезжаются повара и фермеры со всей страны.

В этом году фермеры и профессиональные повара приготовили для гостей насыщенную развлекательную программу. Гости смогли принять участие в творческих мастер-классах, организованных профессиональными художниками. Также в рамках фестиваля была организована выставка-продажа фермерских продуктов.

Профессиональные шеф-повара приготовили самое большое блюдо фестиваля — 200 литров крем-супа из-спаржи, которым угостили всех присутствующих. Также на сцене свое творчество представили профессиональные музыкальные коллективы.

Настоящим украшением фестиваля стал перфоманс от байкеров, которые в последствии приготовили собственные кулинарные блюда.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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