ОАЭ закрыли небо: россияне не могут вернуться через дубайские хабы

Аэрофлот и Победа отменили рейсы: в ОАЭ застряли около 20 тысяч россиян

В ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства отменены рейсы в Россию, в стране остаются около 20 тысяч туристов. 2 марта в Абу-Даби открыли регистрацию на первый рейс в Москву, сообщает Общественное Телевидение России .

Пассажиры застряли в аэропортах Дубая и Абу-Даби после отмены рейсов «Аэрофлота» и «Победы». Ограничения связаны с продлением запрета на использование воздушного пространства. По данным Российского союза туриндустрии, в Эмиратах находятся около 50 тысяч организованных туристов из РФ и до 100 тысяч россиян в целом.

Некоторые путешественники жалуются на нехватку воды и еды. «В итоге нам дали три финика, а воду мы так и не получили», — рассказала одна из туристок. Другие сообщают о военной активности в районе Рас-эль-Хаймы.

Управляющий директор Let’s Fly Любовь Воронина заявила, что туроператорам приходится продлевать размещение из-за неопределенности со сроками открытия неба.

«Хаос является производным форс-мажора», — отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По его словам, большинство туристов размещены в отелях, но возможны неудобства. Транзитные пассажиры вправе рассчитывать на помощь, однако при форс-мажоре перевозчик может вернуть деньги и расторгнуть договор.

Добраться в Россию из третьих стран можно через Китай и Турцию, если рейсы выполняются. Билеты придется покупать заново с последующим обращением за компенсацией.

