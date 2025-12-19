Новый курс песо на Кубе: как скажется на туристах из России и ценах в 2026 году

Введение плавающего обменного валютного курса на Кубе приведет к заметному подорожанию товаров и услуг для всех иностранных туристов, включая российских. Однако возможность расчетов в долларах или евро, скорее всего, сохранится, что смягчит последствия реформы для отдыхающих, рассказали РИАМО эксперты.

Предлагаемые изменения вероятнее всего направлены на предотвращение дефицита товаров, с которым уже сталкивалась Куба, и который может потенциально создать условия для социальных протестов, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

«Разумеется, это коснется туристов, причем не только российских, но и граждан всех стран, посещающих Кубу. Скорее всего цена продуктов, товаров и услуг будет расти. В среднем, вероятно, рост инфляции составит в диапазоне 7-10%. Но в данном случае рост этот будет контролируем и не приведет к возникновению дефицита, подпольной торговли и иных негативных последствий, хотя достаточно негативно скажется на уровне жизни населения», — считает эксперт.

Действия Центробанка Кубы по введению нового плавающего обменного курса иностранной валюты являются запоздалой реакцией на ситуацию с обменом валюты на внутреннем рынке. Устанавливаемый ранее официальный курс песо к таким базовым валютам, как доллар или евро, не имел никакой связи с реальным обменным курсом и покупательной способностью национальной и иностранных валют, указал ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин. Адекватность предложенной методологии расчета покажет практика применения, добавил он.

«Если не будет введено каких-то жестких ограничительных мер на обращение иностранной валюты на внутреннем рынке, то российские туристы как могли расплатиться везде долларом или евро, также и продолжат это делать. По сути, кубинский песо не является свободно конвертируемой валютой, а динамика обменного курса остается негативной», — заявил Гатауллин.

Накануне Центробанк Кубы объявил о введении плавающего обменного курса иностранной валюты для того.

