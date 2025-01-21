Новые направления путешествий: где в 2024 году отдыхали российские туристы

В 2024 году 21% российских путешественников решились на поездки в ранее не посещаемые страны. Где в итоге отдыхали жители нашей страны и планируют ли они посетить эти места снова, выяснил сервис «Купибилет». Исследование есть в распоряжении РИАМО.

Популярность Латинской Америки

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«В поисках новых впечатлений многие россияне обращают внимание на менее традиционные регионы, исследуя их культуру и природу. С одной стороны, мы видим группу опытных путешественников, которые уже побывали во многих популярных местах и теперь ищут экзотические, нестандартные направления. Для них важны уникальные впечатления и глубокое погружение в местную культуру. Популярность Латинской Америки, в частности, может быть объяснена экзотичностью региона, разнообразием природных достопримечательностей и, возможно, более выгодным соотношением цены и качества по сравнению с традиционными европейскими направлениями», — рассказал директор по продукту Андрей Маслак.

Особый интерес у первооткрывателей вызвала Латинская Америка — ее выбрали 25% респондентов. Европейские страны заняли второе место с показателем 23%, причем российские туристы активно осваивали как популярные, так и менее известные направления: от итальянских и французских городов до уютных уголков Хорватии, Румынии и Скандинавии.

Интерес к новым направлениям

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Эти данные позволяют прогнозировать сохранение интереса к новым направлениям и в 2025 году, особенно к странам, уже опробованным путешественниками в предыдущем сезоне.

Туристические предпочтения россиян в 2024 году показали интересную географию путешествий. Лидирующую позицию заняли азиатские страны, включая Таиланд, Вьетнам и Китай, привлекшие более пятой части путешественников (22%). Африканский континент, представленный Марокко, Танзанией и Занзибаром, заинтересовал 13% туристов. Меньшей популярностью пользовались государства СНГ — Армения, Казахстан и Узбекистан, куда отправились 7% отдыхающих. Ближневосточное направление, включающее Израиль, Иран и Саудовскую Аравию, выбрали 6% путешественников. Замыкает список Океания с Австралией и Новой Зеландией, привлекшая 5% туристов.

Впечатления туристов

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Примечательно, что более половины путешественников (52%) остались настолько довольны своим отдыхом, что уже запланировали повторное посещение этих направлений в 2025 году. Такая высокая статистика повторных визитов свидетельствует о качественном туристическом опыте и желании глубже познакомиться с культурой и достопримечательностями выбранных стран.

В современном мире путешественники делятся на несколько категорий. Опытные туристы, уже изучившие популярные маршруты, активно исследуют экзотические направления и нетрадиционные регионы. Они стремятся к аутентичным впечатлениям и глубокому знакомству с местными традициями. Однако значительная часть туристов предпочитает проверенные места, избегая экспериментов с новыми направлениями. При этом небольшой процент путешественников (12%) испытали разочарование от предыдущих поездок и полностью отказались от дальнейших путешествий по этим местам. В опросе сервиса поучаствовали более 1200 человек.