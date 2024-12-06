Новогодний автобус начал курсировать в Люберцах

В г. о. Люберцы реализуется культурно-просветительский проект «Новогодний автобус» в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

До 22 декабря по городу будут курсировать автобусы с новогодней символикой по специальному экскурсионному маршруту для детей. Ежедневно запланировано 6 таких рейсов. Всего проведут 126 поездок, в которых побывает почти 6 тысяч участников. В будние дни автобусы возят организованные группы учащихся образовательных учреждений, а в выходные пассажирами автобуса могут стать все желающие, как жители, так и гости Люберец.

Юных пассажиров в автобусе встречают сказочные герои и вместе с ними отправляются в путешествие по улицам округа до ближайшего парка. Во время путешествия детей ждут игры и викторины. Завершается экскурсия в парке, где участников поездки встречает Дед Мороз и дарит каждому сладкий подарок.

Записаться на рейс можно по телефонам: +7 (495) 554-43-05, +7 (977) 358-15-33 в понедельник и вторник с 10:00 до 18:00, со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00. Участие бесплатное.

Расписание автобусов размещено на сайте администрации г. о. Люберцы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.