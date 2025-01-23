Новгородские турфирмы пока не фиксировали снижения интереса к отдыху в Анапе

Туристические компании Нижнего Новгорода не фиксируют уменьшения интереса к летнему отдыху в Анапе, несмотря на недавний разлив нефтепродуктов на Черноморском побережье. Представители местных туроператоров сообщили, что массовые отмены бронирований пока отсутствуют, сообщает ИА «Время Н» .

В компании «Романова Тревел» отметили, что продажи путевок продолжаются в обычном режиме. Генеральный директор Ольга Романова подчеркнула, что путешественники по-прежнему планируют свои поездки, и в соцсетях появляются запросы о ситуации в Анапе. Она также отметила, что клиенты могут отменить свои поездки без серьезных последствий за две недели до вылета.

Директор «КАПИТАЛ-ТРЭВЭЛ» Андрей Казаков добавил, что интерес к Анапе все еще сохраняется, хотя некоторые туристы могут отложить поездки из-за неопределенности. Тем не менее он считает, что даже при введении ограничений отдыхающие не откажутся от поездок, так как в городе много гостиниц с удобствами.

С другой стороны, в компании «Роза ветров» отмечают, что ситуация на Черноморском побережье усложняет работу, и генеральный директор Мария Свиридова не ожидает позитивных изменений.

«Я не жду ничего хорошего от Черноморского побережья в этом году. Возврат денег и разбирательства с партнерами — проблема, которая не стоит усилий», — отметила она.

Несмотря на экологические проблемы, спрос на туры в Анапу остается стабильным. Окончательные выводы о влиянии этих обстоятельств на туристический рынок можно будет сделать только к началу летнего сезона.