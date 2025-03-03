Нижний Новгород вошел в топ направлений для семейного отдыха в марте

Нижний Новгород занял 10 строчку в рейтинге мест для семейного отдыха в марте

Согласно рейтингу Tvil.ru, Нижний Новгород вошел в десятку лучших мест для семейных путешествий в марте, сообщает pravda-nn.ru .

Анализ бронирований показал, что спрос на поездки с детьми в этом марте увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом.

Лидером рейтинга стали Сочи, на которые приходится 11% от общего числа бронирований. В первую тройку также вошли Санкт-Петербург, Москва (по 10%) и Казань (4%).

Нижний Новгород занял десятую позицию в рейтинге. Средняя продолжительность пребывания с детьми в этом городе составляет 3 ночи, а средняя стоимость проживания в сутки — 4,7 тыс. рублей.

В первую десятку также вошли Кисловодск, Краснодар, Ялта, Калининград и Красная Поляна.