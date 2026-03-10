Нижегородская ярмарка включена в сборник «Россия событийная — 2026» проекта #РоссияВдохновляетНаПутешествия. В 2025 году на ее территории состоялось 101 мероприятие, сообщает ИА «Время Н» .

Информация о включении площадки в федеральный сборник опубликована в Telegram-канале Ярмарки. Издание помогает туристам планировать поездки и знакомит с событиями и локациями, которые рекомендованы к посещению в 2026 году.

В 2025 году на территории Нижегородской ярмарки прошло 101 мероприятие. Среди них — Первая Нижегородская книжная ярмарка, Российская книжная неделя, слет Всемирного фестиваля молодежи и X юбилейная конференция ЦИПР.

Ранее площадка получила звание «Площадка года» по итогам Всероссийской премии EFEA Awards. В январе 2026 года здесь также состоялась выставка «АРТ МИР».

